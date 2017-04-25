В мае на Алтае будет холодно и снежно. Прогноз погоды на следующий месяц

Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. Майский снег на Алтае. 3 мая 2016 года. Фото: из социальных сетей. В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Снег в Барнауле. 11 мая 2013г. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru 8 мая 2011 г.: в Барнауле выпал снег. Фото: Михаил Хаустов. Снег в Барнауле. 11 мая 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Снег в Барнауле. 11 мая 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. 8 мая 2011 г.: в Барнауле выпал снег. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле в мае выпал снег. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ночные температуры будут колебаться от относительно тёплых (+4...+9) до холодных (-4...+1).

Также в МЧС со ссылкой на синоптиков, рассказали, что в мае возможны дневные температуры от +3...+8 градусов до +13...18.

Лишь в отдельные дни во второй половине мая, да и то по югу края, возможно очень теплые ночи (+10...+15) и дни (+22...+27)

Осадки в мае будут в норме, хотя по западу края их будет меньше нормы(25-51 мм против 52-83 мм в предгорьях).

В первую декаду месяца почти во все дни ожидаются дожди, местами с грозами. Во время похолодания в первые десять дней мая может пойти мокрый снег. В отдельные дни второй и третьей декад также возможны дожди с грозами.

Напомним, что 25 апреля В крае будет +11...+16 (по западу до +21), в Барнауле — до +16. Без осадков. А уже 26 апреля синоптики обещают в регионе до +27 градусов.