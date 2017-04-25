В мае на Алтае будет холодно и снежно. Прогноз погоды на следующий месяц

Средняя температура воздуха в Алтайском крае в мае будет +6...+13 градусов. Это ниже нормы на один-два градуса. Предварительный прогноз на следующий месяц сообщили в региональном управлении МЧС.
Ночные температуры будут колебаться от относительно тёплых (+4...+9) до холодных (-4...+1).
Также в МЧС со ссылкой на синоптиков, рассказали, что в мае возможны дневные температуры от +3...+8 градусов до +13...18.
Лишь в отдельные дни во второй половине мая, да и то по югу края, возможно очень теплые ночи (+10...+15) и дни (+22...+27)
Осадки в мае будут в норме, хотя по западу края их будет меньше нормы(25-51 мм против 52-83 мм в предгорьях).
В первую декаду месяца почти во все дни ожидаются дожди, местами с грозами. Во время похолодания в первые десять дней мая может пойти мокрый снег. В отдельные дни второй и третьей декад также возможны дожди с грозами.
Напомним, что 25 апреля В крае будет +11...+16 (по западу до +21), в Барнауле — до +16. Без осадков. А уже 26 апреля синоптики обещают в регионе до +27 градусов.
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