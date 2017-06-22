Видео и фотофакты. На Алтае огромный град побил машины и уничтожил урожай

Днем 22 июня в нескольких районах Алтайского края прошел град. Так, в селе Полковниково Косихинского района огромный град уничтожил урожай. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
Дом побило градом в с.Полковниково. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22.
Очевидцы сообщают, что на трассе Барнаул-Бийск градом выбивает стекла автомобилей.
22 июня в крае объявлено штормовое предупреждение из-за града, ливней и сильного ветра.
В Республике Алтай тоже выпал град.
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