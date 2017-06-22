Видео и фотофакты. На Алтае огромный град побил машины и уничтожил урожай

Днем 22 июня в нескольких районах Алтайского края прошел град. Так, в селе Полковниково Косихинского района огромный град уничтожил урожай. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul22.

В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. Дом побило градом в с.Полковниково. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. В Алтайском крае выпал град. Фото: Barnaul22. Очевидцы сообщают, что на трассе Барнаул-Бийск градом выбивает стекла автомобилей. 22 июня в крае объявлено штормовое предупреждение из-за града, ливней и сильного ветра. В Республике Алтай тоже выпал град. Вот так вот ...на Алтае😎😂😂😂град как бы😅#алтай2017#лето2017#джиптуры#джиптурыпоалтаю#драйвджип #drivejeep #природароссии #природа #красота #алтай #горныйалтай #путешествия #путешествияэтожизнь #команда #драйв #джип #новосибирск #экстрим #drivejeeprussia#москва#питер#ближнеезарубежье Публикация от 💭Анастасия Туман 💭Новосибирск (@tumananastasiya) Июн 21 2017 в 11:49 PDT