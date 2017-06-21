В Алтайском крае из-за ухудшения погоды прогнозируют новый ураган и ЧС

По данным гидрометеослужбы в Алтайском крае в период с 22 по 25 июня на большей части территории, 26 и 27 июня в южных районах сохранится аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 … +34 С.

При этом в регионе также ожидаются грозы, дожди и град.