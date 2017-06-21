В Алтайском крае из-за ухудшения погоды прогнозируют новый ураган и ЧС

Ураган, который обрушился на Барнаул вечером 20 июня, может повториться. В Алтайском крае до 27 июня объявили штормовое предупреждение. МЧС предупреждает об угрозе чрезвычайной ситуации.
По данным гидрометеослужбы в Алтайском крае в период с 22 по 25 июня на большей части территории, 26 и 27 июня в южных районах сохранится аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 … +34 С.
При этом в регионе также ожидаются грозы, дожди и град.
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