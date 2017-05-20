Фотофакты. В Барнауле отпраздновали юбилей волейбольного клуба "Университет"

Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение волейбольного клуба "Университет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Карлин вручил волейболистам команды серебряные медали за второе место в высшей лиге "А" чемпионата России. Директор волейбольного клуба Иван Воронков подчеркнул, что в чемпионате России нет другой такой команды, как "Университет", состоящей на 90% из воспитанников алтайского волейбола.

В спорткомплексе "Победа" прошли конкурсы для болельщиков, а затем состоялся "Матч звезд": "Университет" сыграл с командой из бывших "универовцев", ныне выступающих и ранее выступавших в коллективах Суперлиги, и ветеранов алтайского волейбола.