Фотофакты. Как российские звёзды биатлона тренируются на Алтае

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной РОссии по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru). Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru).

Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин не только принимают радоновые ванны и другие лечебные процедуры на базе санатория "Россия", но и интенсивно тренируются на новой трассе, построенной также этим санаторием.

По словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, в нашем крае члены сборной страны начали подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Южной Корее. В Белокуриху биатлонисты приезжают восстанавливаться уже четвертый год. Как сказал Барнашов, на курорте есть все условия для того, чтобы привести организм спортсменов в надлежащее состояние и укрепить здоровье, пишет официальный сайт края.

Как рассказал Владимир Барнашов, новая биатлонная трасса (уже зимняя) будет построена на площадке курорта "Белокуриха-2" на высоте 800 метров.

Владимир Барнашов,

вице-президент Союза биатлонистов России:

Именно в таких условиях, на высоте от 800 до 1000 метров над уровнем моря, проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира. В России до настоящего времени подобных баз нет. Открытие в Алтайском крае такого комплекса позволит сборным командам проводить очень серьезную подготовку, тренироваться в надлежащих условиях. После общения с нашими партнерами, с губернатором края не сомневаюсь, что такой комплекс будет построен.

Посетивший биатлонистов 17 мая губернатор края Александр Карлин предложил тренерскому штабу использовать на сборах "Завьяловскую" минеральную воду, которая, по мнению главы региона, мобилизует организм на высокие достижения.

Также Карлин отметил, что после того, как в Белокурихе была построена летняя трасса для лыжников, на базе санатория "Россия" могут не только восстанавливаться и тренироваться спортсмены, но и работать врачи различных национальных команд.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Теперь реабилитацию спортсменов можно проводить у нас в Белокурихе, и не нужно ехать за границу. К тому же реабилитационный центр — это площадка двойного назначения, значимый шаг в развитии туризма и спорта высоких достижений.

Напомним, что в разное время в Белокурихе тренировались и отдыхали чемпионы Олимпийских игр по бобслею и скелетону, мужская и женская сборные страны по биатлону, российские горнолыжники и сноубордисты.