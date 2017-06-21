Фотофакты. В Мурманске началось "северное лето" — выпал снег

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над "северным летом".

Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.

Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) pic.twitter.com/koO2nSpU1k — Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 21 июня 2017 г.

"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6 градусов", — уточняют синоптики.

Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах — центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта, пишет mail.ru.