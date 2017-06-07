Футболистов сняли с турнира за похожую на мальчика спортсменку в составе

Восьмилетняя Мили Эрнандес, выступающая за команду 11-летних, носит короткую стрижку, что и ввело в заблуждение организаторов. "Когда волосы начинают отрастать, я их обрезаю, потому что мне не нравится ходить с длинными волосами. Если я выгляжу как мальчик, не значит, что я и есть мальчик. У них не было причин снимать с турнира всю команду", — заявила Эрнандес.

Родители девочки утверждают, что пытались доказать неправоту организаторов и показали им страховую карточку дочери, но это ни к чему не привело. Им сообщили, что председатель оргкомитета принял решение и не собирается его менять.

Олимпийские чемпионки по футболу в составе сборной США Эбби Вамбах и Миа Хэмм выразили Эрнандес свою поддержку. Хэмм на своей странице в Twitter пригласила ее в футбольный лагерь, а Вамбах выразила намерение встретиться с девочкой и отметила, что все свои награды выиграла с короткой стрижкой, пишет Lenta.ru.