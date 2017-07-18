Глава самопровозглашенной ДНР заявил о создании на Украине нового государства

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что на территории Украины появится новое государство Малороссия, сообщает Дождь со ссылкой на пресс-службу Захарченко.
По словам сотрудников службы, об этом Захарченко объявил на совещании. Пока детали заявления не разглашаются.
"Интерфакс" сообщает, что Захарченко заявил следующее: "Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть".
Кроме того, он предложил на три года ввести чрезвычайное положение "ввиду избежания хаоса"
"За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", — заявил Захарченко, пишет polit.ru.
По словам Захарченко, столицей Малороссии станет Донецк. При этом Киев останется историко-культурным центром без статуса столичного города.
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