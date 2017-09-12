8 главных событий, которые стоит посетить в День города-2017

16 сентября, в День города и 80-летия Алтайского края по всему городу откроются сотни творческих площадок, где можно позаниматься спортом, поесть, потанцевать, послушать музыку и просто весело провести время. Мы выбрали восемь событий, которые нельзя пропустить.
Две выставки ретроавтомобилей
Время и место:
- с 10.00 до 14.00 на площадке перед автовокзалом.
- с 11.00 до 17.00 на "сковородке" у АлтГТУ.
В День города можно будет увидеть уникальную выставку-коллекцию. Как сообщили организаторы, предполагается участие более 50 единиц техники отечественного производства выпуска 1930-50 годов. Посетители смогут не только потрогать уникальные автомобили, но и посидеть за рулем и сделать фото на память.
АлтГТУ покажет авто- и мототехнику периода Великой Отечественной Войны, образцы вооружения, обмундирования солдат РККА и вермахта. Здесь же представят проект проекта на 2019 год, связанный с участием российского экипажа в международном авторалли на ретро автомобилях "Пекин-Париж 2019. Гости увидят автомобиль, на котором наши гонщики принимали участие в аналогичном ралли в 2013 году.
Музыка, танцы и занимательная наука
Время и место: с 13.00 до 16.00 во дворе на Ленина, 61, между корпусами "М" и "Л" АлтГУ.
АлтГУ откроет свой, студенческий, Арбат с различными тематическими зонами. Здесь соберутся художники, музыканты, театралы и танцоры.
В программе будет час классической живой музыки в исполнении инструментальных коллективов университета. Участники студии старинного танца "Золотой век" подготовили к празднику несколько костюмированных номеров.
Также во дворике организуют уголок занимательной науки, активные игры, флэшмобы. Завершит праздничную программу часовая дискотека с участием творческих коллективов университета.
Фестиваль духовых оркестров
Время и место: 13.00 в парке спорта Алексея Смертина.
Центральным событием дня станет плац-концерт участников III Сибирского фестиваля духовых оркестров. К нашему духовому оркестру присоединились коллективы из Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Кызыла, Усть-Каменогорска.
В парке спорта состоится грандиозный концерт с участием всех оркестров, ансамбля барабанщиц и роты почетного караула. Обещают потрясающее зрелище со звуком, светом и пиротехническими эффектами. По скромным подсчетам в концерте примет участие около 500 человек.
Фестиваль национальных культур
Время и место: с 10.00 до 15.00 на Нулевом километре.
На этой тематической площадке, как и в прошлые годы, откроется большая национальная деревня. Здесь будет действовать фотозона, соберутся представители диаспор, живущих в Барнауле, а студенты из Нигерии продемонстрируют национальные танцы и игру на народных инструментах.
Гостей ожидает концертная программа и дефиле в национальных костюмах. Будут мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества и то, что пользуется особой популярностью - национальная кухня.
Большой танцевальный марафон
Время и место: с 13.00 до 19.00 в парке "Арлекино".
Лучшие танцевальные и спортивные школы города презентуют свои программы в одном большом фестивале "В ритме сердца". У гостей будет возможность присоединиться к одному из десятков направлений: современные, восточные, ирландские, фламенко, балет, аэробика, танго - все известные направления танца будут представлены на празднике.
Найдется занятие и для самых маленьких (в некоторых школах учат танцевать деток от 2 лет) и для пожилых людей (многие танцы подойдут для любого возраста). Гостей ждут мастер-классы от танцевальных студий, аниматоры, аквагрим, экскурсии с закрытыми глазами. Будет работать ярмарка детских товаров.
Подробности праздника читайте здесь.
Открытие Барнаульского Арбата
Время и место: в 15.00 на ул. Мало-Тобольской у Строго базара.
Пешеходная зона на ул. Мало-Тобольской откроется в канун празднования 80-летия края и Дня города. Здесь откроется традиционная выставка "Барнаул туристский" с презентацией лучших мест для экскурсий в городе. Будут работать аниматоры, откроются различные тематические зоны.
Тут же проведут массовый конкурс "Забег в валенках" с "приличным" призовым фондом. Кроме того, по "Арбату" маршем пройдет духовой оркестр из Новокузнецка, чтобы затем дать концерт в парке Центрального района.
Художники выйдут на пленэр, так что можно будет понаблюдать за тем, как создаются маленькие шедевры. Они устроят выставку, развесив свои работы на крючки. С такой инициативой выступила барнаульская художница Юлия Кикоть и пригласила творческих людей присоединиться.
Финал "Мисс Барнаул - 2017"
Время и место:
- 15.30 на открытии пешеходной зоны на ул. Мало-Тобольской
- 17.30 на главной сцене города – на площади имени Сахарова.
Победительница конкурса "Мисс Барнаул" будет представлять город на конкурсах "Мисс Россия", "Мисс Волга" и "Жемчужина Черного моря". В финал вышли 16 самых красивых девушек города. Участницы приняли участие в двух фотосессиях – в стиле "пин-ап" и в шикарных шубах. Узнать имя "Мисс Барнаул 2017" можно будет в День города. Конкурс пройдет сразу на двух площадках.
Праздничный фейерверк
Посмотреть салют в День города-2017 можно будет в пяти местах: в парке "Лесная сказка", на площади Дворца культуры в поселке Южном, на площади перед бывшим ДК "Трансмаш" возле парка "Солнечный ветер" и на площади Мира на ул. Г. Исакова, 213. Главный фейерверк будет на пл. Сахарова. Салюты прогремят одновременно по всему городу в 22.00.
Полную программу праздника смотрите в Афише.
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