Барнаулу - 287, Алтайскому краю - 80. Прямая трансляция народных гуляний

16 сентября в Барнауле отмечают сразу два праздника — День города и юбилей Алтайского края. Редакция altapress.ru ведет прямую трансляцию со всех основных площадок праздничных гуляний. Если сегодня вы стали очевидцем чего-то необычного в гуще народных гуляний и вам есть чем поделиться — оставляйте комментарии под трансляцией/пишите к нам в соцсети/ шлите письма на news@altapress.ru/отправляйте сообщения телеграммами и голубиной почтой.
Горячий сентябрь-2016. День города. Фото: Михаил Хаустов.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
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