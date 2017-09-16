Барнаулу - 287, Алтайскому краю - 80. Прямая трансляция народных гуляний

16 сентября в Барнауле отмечают сразу два праздника — День города и юбилей Алтайского края. Редакция altapress.ru ведет прямую трансляцию со всех основных площадок праздничных гуляний. Если сегодня вы стали очевидцем чего-то необычного в гуще народных гуляний и вам есть чем поделиться — оставляйте комментарии под трансляцией/пишите к нам в соцсети/ шлите письма на news@altapress.ru/отправляйте сообщения телеграммами и голубиной почтой.

Горячий сентябрь-2016. День города. Фото: Михаил Хаустов. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru. Чтобы просмотреть трансляцию, просто пролистайте события вниз.