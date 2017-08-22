На Алтае сельчанка нашла в огороде английскую гранату времён Первой мировой войны

На место происшествия в экстренном порядке прибыла оперативно-следственная группа и сотрудники отдела федеральной службы войск национальной гвардии. Территорию оцепили.

Находку обследовали взрывотехники. По предварительным данным, женщина нашла английскую ручную осколочную гранату системы Миллса времен Первой мировой войны. Находка представляла серьезную опасность.

Гранату со следами коррозии на корпусе поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где уничтожили. Ее части изъяли и направили на экспертизу.