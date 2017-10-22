Greenpeace попросил торговую сеть "Мария-Ра" отказаться от желтых пакетов

В адрес 20 крупнейших продуктовых сетей России отправил письма Greenpeace с предложением добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив их "дружественными природе". В числе адресатов оказалась и алтайский ритейлер "Мария-Ра".
По данным экологов, каждый год в России продают порядка 26,5 млрд одноразовых пакетов. Эта упаковка практически не перерабатывается, засоряет природу, а животные, подчас принимая пакеты за еду, глотают пластик и гибнут.
Александр Иванников,
эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace России:
Сейчас супермаркеты — это место, где нам продают огромное количество мусора в виде излишней упаковки и одноразовых пакетов. Пока законами это жёстко не регулируется, поэтому мы начинаем работу с бизнесом. Мы хотим найти среди ретейлеров пионеров, готовых менять свою пакетную политику без принуждения законом и осознающих своё влияние на природу.
Greenpeace предложил ритейлерам поэтапно отказаться от бесплатного распространения не только тонких "маек", но и фасовочных пакетиков для взвешивания фруктов и овощей. Заменить их можно, по мнению экологов, на тканевые сумки или сумки из плотного пластика. При этом Покупателей предлагают стимулировать за использование собственных многоразовых ёмкостей и сумок для покупки товаров. Например, можно давать скидку тому покупателю, кто пришёл с брендированной сумкой этой торговой сети.
Справка
Письма от Greenpeace отправлены в "Мария-Ра","Магнит", X5 Retail Group ("Перекрёсток", "Карусель", "Пятёрочка"), "Ашан", "Дикси", "Лента", "Метро", "О’кей", "Красное&Белое", SPAR, "Глобус", "Интерторг", "Монетка", "Атак", "Азбука Вкуса", "Билла", "Верный", "Вкусвилл", "Мираторг", "Алые Паруса".
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