Greenpeace попросил торговую сеть "Мария-Ра" отказаться от желтых пакетов

По данным экологов, каждый год в России продают порядка 26,5 млрд одноразовых пакетов. Эта упаковка практически не перерабатывается, засоряет природу, а животные, подчас принимая пакеты за еду, глотают пластик и гибнут.

Александр Иванников,

эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace России:

Сейчас супермаркеты — это место, где нам продают огромное количество мусора в виде излишней упаковки и одноразовых пакетов. Пока законами это жёстко не регулируется, поэтому мы начинаем работу с бизнесом. Мы хотим найти среди ретейлеров пионеров, готовых менять свою пакетную политику без принуждения законом и осознающих своё влияние на природу.

Greenpeace предложил ритейлерам поэтапно отказаться от бесплатного распространения не только тонких "маек", но и фасовочных пакетиков для взвешивания фруктов и овощей. Заменить их можно, по мнению экологов, на тканевые сумки или сумки из плотного пластика. При этом Покупателей предлагают стимулировать за использование собственных многоразовых ёмкостей и сумок для покупки товаров. Например, можно давать скидку тому покупателю, кто пришёл с брендированной сумкой этой торговой сети.

Справка

Письма от Greenpeace отправлены в "Мария-Ра","Магнит", X5 Retail Group ("Перекрёсток", "Карусель", "Пятёрочка"), "Ашан", "Дикси", "Лента", "Метро", "О’кей", "Красное&Белое", SPAR, "Глобус", "Интерторг", "Монетка", "Атак", "Азбука Вкуса", "Билла", "Верный", "Вкусвилл", "Мираторг", "Алые Паруса".