Хазанова, Куклачева и Бабкину обвинили в отмывании бюджетных средств

Организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" (TI) обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в том, что они выписывают гонорары из бюджета самим себе, не уведомляя об этом власти Москвы или Минкультуры, хотя обязаны делать это при заключении контрактов с заинтересованностью. Расследование и видеоотчет опубликованы на сайте компании.
В видеоотчете сообщается, что TI проверила коммерческую деятельность руководителей 135 государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга. "Выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров", — сообщили в организации.
"Четырнадцать театров в 2013–2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб., со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями", — говорится в расследовании TI.
В списке "нарушителей" оказались Геннадий Хазанов, Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.
По данным TI, Юрий Куклачев заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на сумму 3,76 млн рублей, что представляет типичный образец "конфликта интересов", отметили в организации.
Авторы расследования заявили о необходимости изменить действующее законодательство, чтобы маневров для конфликтов интересов было меньше.
"Решение о том, положен или не положен художественному руководителю отдельный гонорар за постановку спектакля в собственном театре, не должно приниматься художественным руководителем или его подчиненными", — резюмируют эксперты TI.
Режиссеры из списка TI уже начали комментировать громкое заявление об отмывании средств.
Так, худрук театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал РБК, что помещение, о котором идет речь в расследовании, безвозмездно сдается театру, "чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена". По его словам, контракты театра заключены "с учетом всех действующих законодательных элементов", более того, ранее в театре организовывала проверку прокуратура и не нашла никаких нарушений.
Геннадий Хазанов, художественный руководитель Московского театра эстрады, подтвердил РБК, что привлекался в качестве актера в постановки своего же театра. Сумму контрактов он не назвал. "Бухгалтерией занималась прошлая администрация театра. В театре я работаю как художественный руководитель, со мной заключались контракты как с актером дополнительно, когда я играл в спектаклях", — рассказал Хазанов.
Ранее, 23 августа худрука московского "Гоголь-центра" Серебренникова, который также в списке "нарушителей" TI, поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму 68 миллионов рублей.
Справка
Автономная некоммерческая организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" включена Минюстом в список иностранных агентов в 2015 году.
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