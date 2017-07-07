Хоккеист из НХЛ отдыхает на Алтае

Нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной России по хоккею Артемий Панарин приехал отдохнуть на Алтай.
В Twitter и Instagram Артемий написал, что "Алтай — это сила".
Expedition to Altay has begun. Экспедиция на Алтай! pic.twitter.com/GdhTnLz7Lb— Artemi Panarin (@9Artemi) 1 июля 2017 г.
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