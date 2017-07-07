Хоккеист из НХЛ отдыхает на Алтае

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Сегодня, 18:16.
Туризм

Нападающий клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной России по хоккею Артемий Панарин приехал отдохнуть на Алтай.

Артемий Панарин.
Артемий Панарин. Фото: instagram.com/artemiypanarin.

В Twitter и Instagram Артемий написал, что "Алтай — это сила".

#алтай сила!!! The power of #altay !!!

Публикация от @artemiypanarin

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