"Холидей" закроет супермаркеты в "Европе" и "Вавилоне"

О причинах, по которым сеть решила закрыть магазины, в компании не сообщают. Однако барнаульцы давно обратили внимание на то, что в классических супермаркетах "Холидей" ценники в среднем выше, чем в других магазинах подобных категорий. Кроме того, магазин в "Вавилоне" плотно окружили "Мария-Ра" и другие ретейлеры, расположенные рядом с остановками общественного транспорта. Также "Мария-Ра" формата макси открылась рядом с "Европой" летом прошлого года в ТЦ "Лето".

Сама компания "Холидей Классик" еще в прошлом году сделала ставку на развитие дискаунтеров. За короткий период в Барнауле и районах Алтайского края открыли несколько магазинов "Холидей Дискаунтер" и только один гипермаркет "Палата" на площадке ТРЦ "Арена".

Планировалось, что в этом году сеть реорганизует свой магазин в ТРЦ "Европа" и представит премиальный формат, который удачно стартовал в Новосибирске. Однако от этой идеи отказались, подтвердил Новокрещинов. По его словам, в первой половине года в Барнауле откроют два дискаунтера, а в Бийске один. Гипермаркеты будут развивать в других городах Сибирского федерального округа.

Напомним, что еще в 2015 году в Барнауле началась ротация крупных "продуктовых" ретейлеров. Осенью 2015 года федеральная сеть "О'Кей" закрыла магазин в ТРЦ "Праздничный", в 2016 году краснодарская сеть "Тандер" закрыла магазины "Магнит" в ТРЦ "Арена" и "Весна". В числе значимых стартов — выход на рынок Барнаула французского ретейлера "Ашан". Первый магазин работает в ТЦ "Волна". Второй в конце прошлого года открывали в ТРЦ Galaxy, однако накануне нового года над ним рухнула крыша и сейчас он закрыт. Отметим, что в этом году в Барнауле ждут четвертую "Ленту" формата супермаркет. А также о своих планах покорить Алтайский край заявляла сеть X5 Retail Group, которая представляет магазин "Пятерочка", "Карусель" и другие форматы.

Цифра

В Барнауле работают 13 магазинов "Холидей" и "Сибириада" (входит в группу "Холидей"), а также две "Палаты".