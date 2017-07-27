В УФСИН рассказали, как экс-депутат Мастинин поругался в колонии с осужденным из-за мытья полов

Никто не угрожал убийством экс-депутату АКЗС Мастинину в исправительной колонии № 5, заявило руководство краевого УФСИН. В управлении рассказал о том, как на самом деле происходил конфликт между Александром Мастининын и другим осужденным .
Ранее адвокат Мастинина Елена Фогель сообщила, что ее клиент пожаловался на попытку задушить его в карантинном помещении рубцовской колонии. УФСИН назначило служебную проверку по этому заявлению.
Как рассказал altapress.ru заместитель начальника управления Олег Кытманов, около 11 часов утра 26 июня в карантинном помещении пятой колонии повздорили два заключенных — Мастинин и К. Первый находился в комнате, когда туда вошел К., чтобы провести уборку. По словам подполковника Кытманова, К. несколько раз попросил бывшего депутата покинуть помещение, но тот не реагировал на это. Между осужденными завязался словесный конфликт.
Этот момент сняла камера видеонаблюдения. После этого сотрудники дежурной части вошли в карантин, чтобы прекратить ссору.
В тот же день, говорит Олег Кытманов, сотрудники ведомственной медсанчасти провели медицинское освидетельствование Александра Мастинина и не нашли на его теле следов повреждений.
4 июля материалы дела были направлены в полицию Рубцовска. Сотрудники МВД изучили видеоматериалы, опросили участников конфликта и свидетелей. В ходе разбирательств полицейские установили, что "угроз физической расправы в ходе конфликта в адрес Мастинина А. не поступало. Опасности для жизни и здоровья Мастинина А. не было".
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях осужденного, повздорившего с экс-депутатом.
Напомним также, что 10 июля Александра Мастинина за нарушение режима поместили в штрафной изолятор, где, как рассказала адвокат бывшего народного избранника, он объявил голодовку. Нарушение режима заключалось в том, что в прикроватной тумбочке у Мастинина нашли запрещенные к хранению продукты: сахар, печенье и чеснок. Адвокат Елена Фогель назвала это провокацией администрации колонии.
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