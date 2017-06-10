Индексацию пенсий для работающих отложили как минимум до 2020 года

Власти могут вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам лишь при подготовке федерального бюджета на 2020 год. Это следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова депутатам Госдумы.
Антон Силуанов,
министр финансов РФ:
"Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности. Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности
Как передает ТАСС, глава Минфина сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам был мерой антикризисного плана.
Справка
В России около 9,6 млн работающих пенсионеров. Пенсии им не индексируют с 2016 года. По оценкам ПФР, если в 2018 году индексация пенсий возобновится, это обойдется бюджету в 200 млрд рублей.
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