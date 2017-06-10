Индексацию пенсий для работающих отложили как минимум до 2020 года

"Мы считаем, что необходимо поддержать в первую очередь пенсионеров, которые имеют небольшие доходы только от пенсии. Работающие пенсионеры получают еще и доходы от трудовой деятельности. Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности