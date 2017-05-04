Исследование: у "путинского большинства" нет других кандидатов в президенты РФ

Доклад, который основывается на данных Romir, ВЦИОМ и ФОМ, показывает, что "уровень электоральной поддержки действующего президента находится в пределах 61—66 процентов". "Путинское большинство" не имеет альтернативного кандидата на выборах, если в них не будет участвовать нынешний глава государства, утверждают авторы исследования. При этом Путин не объявил, будет ли участвовать в выборной кампании.

"Путинское большинство" — это коалиция граждан во всех социальных слоях общества, поддерживающая программу президента и разделяющая его идеологию. Это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой собираются широкие массы избирателей, поясняется в исследовании, пишет Lenta.ru.

Справка

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда "время созреет".

В декабре 2016 года читатели журнала Time включили Путина в число самых влиятельных людей года наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом США Бараком Обамой, его преемником на этом посту Дональдом Трампом, а также основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В то же время редакция Time назвала "человеком года" Трампа.

В конце прошлого года Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.