Из Барнаула в Москву отправится делегация к мощам Николая Чудотворца

По официальным данным, на 4 июня святыне поклонились уже 378 тысяч человек. Люди стоят в очереди по несколько часов.

В алтайской группе 13 человек. В основном, это жители Барнаула. В их числе многодетная мама с тремя детьми. Как рассказала инициатор поездки Елена Лебедева, руководитель воскресной школы при барнаульском храме Димитрия Ростовского, люди живо откликнулись на предложение поехать в столицу. Тем более, что Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских — один из самых любимых и почитаемых святых в России, а его мощи привезли в нашу страну впервые. Постоянно они находятся в итальянском городе Бари, куда поехать может не каждый.

Из Барнаула группа вылетает 14 июня. В Москве они пробудут несколько дней. В планах — в рамках паломничества съездить также в Ростов Великий и приложиться к еще одной святыне православного мира — мощам святителя Димитрия митрополита Московского.

Как сообщалось ранее, мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве до 12 июля. Потом их перевезут до 28 июля в Санкт-Петербург, а оттуда доставят обратно в Италию.