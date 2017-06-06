Из Барнаула в Москву отправится делегация к мощам Николая Чудотворца

В Барнауле сформирована группа верующих для поездки в Москву. Паломники поедут в столицу специально, чтобы поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, которые привезли в храм Христа Спасителя.
По официальным данным, на 4 июня святыне поклонились уже 378 тысяч человек. Люди стоят в очереди по несколько часов.
В алтайской группе 13 человек. В основном, это жители Барнаула. В их числе многодетная мама с тремя детьми. Как рассказала инициатор поездки Елена Лебедева, руководитель воскресной школы при барнаульском храме Димитрия Ростовского, люди живо откликнулись на предложение поехать в столицу. Тем более, что Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских — один из самых любимых и почитаемых святых в России, а его мощи привезли в нашу страну впервые. Постоянно они находятся в итальянском городе Бари, куда поехать может не каждый.
Из Барнаула группа вылетает 14 июня. В Москве они пробудут несколько дней. В планах — в рамках паломничества съездить также в Ростов Великий и приложиться к еще одной святыне православного мира — мощам святителя Димитрия митрополита Московского.
Как сообщалось ранее, мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве до 12 июля. Потом их перевезут до 28 июля в Санкт-Петербург, а оттуда доставят обратно в Италию.
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