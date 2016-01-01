Из-за рухнувшей крыши "Ашана" в крае пройдут внеплановые проверки ТРЦ

Локтев поручил Государственной инспекции возглавить рабочую группу для выяснения причин, по которым обрушилась кровля над магазином "Ашан" в ТРЦ "Галактика". В нее вошли представители Главстроя, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственник торгового центра компания "Первый".

Специалисты уже осмотрели место аварии. Сейчас им необходимо получить заключения экспертных организаций, которые обследуют конструкций кровли, проверят расчеты проектировщиков, оценят качество эксплуатации и содержания здания.

Кроме того, Сергей Локтев поручил проверить эксплуатацию ТРЦ края, которые построены по подобной технологии. На местах пройдут внеплановые проверки. Также Госинспекция направила строительным организациям письма с поручением расчистить стройплощадки от снега и мусора.

Барнаульцы сообщают, что снег скидывают с крыш "МЕТРО", "Лето", "Арсидома" и других торговых центров краевой столицы.

Напомним, что около 10 вчера 26 декабря обрушилась кровля над торговым залом "Ашана". Между стеллажами отдела "Книги" образовался огромный сугроб. Как сообщили очевидцы 28 декабря, конструкция кровли все еще разрушается.

Справка

ТРЦ "Галактика" строит компания "Первый", которую возглавляет Евгений Ракшин, совладелец "Мария-Ра". Здание возводят на территории бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода. Новый ТРЦ должен стать одним из самых больших в Алтайском крае. Его общая площадь – 154 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрена двухъярусная подземная парковка, торговая галерея, каток, большой фудкорт и кинотеатр.

В этом году в эксплуатацию ввели лишь небольшую часть ТРЦ. Ее якорным арендатором стал французский магазин "Ашан". В первой половине 2017 года планировали ввести в эксплуатацию оставшуюся часть ТРЦ. Там должны разместить развлечения для посетителей и торговую галерею на 200 магазинов.