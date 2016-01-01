Фотофакт. В барнаульском "Ашане" продолжается обрушение крыши

Напомним, вечером 26 декабря в отделе "Книги" магазина "Ашан", который расположен в ТРЦ "Галактика" (Galaxy), обрушилась крыша. В торговом зале насыпало "сугроб" высотой со стеллажи. После первого обрушения площадь повреждения составила 50 кв. м.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники МЧС для контроля за обстановкой. Рабочие разбирают завалы и убирают снег. ТРЦ будет закрыт для посетителей до тех пор, пока не устранят последствия повреждения.

По факту обрушения СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку. Следствию предстоит установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В мэрии в свою очередь создали межведомственную комиссию, которая и будет расследовать ситуацию. В нее в том числе вошли эксперты Госинспекции.

Справка

Здание торгового центра построили очень быстро. Коробка общей площадью 154 тысячи квадратных метров выросла всего за год. Сейчас молл уже полностью собран. Первую очередь ввели в эксплуатацию 17 ноября, а вот остальные площади, где будут представлены торговая галерея и развлекательная составляющая Galaxy, обещают достроить в первом полугодии 2017 года.