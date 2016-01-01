Барнаульский "Ашан" закрыли из-за обрушения крыши

С 28 декабря "Ашан" будет работать в обычном режиме.

Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту обрушения крыши в ТРЦ "Галактика" (Galaxy). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, мэрии предстоит создать межведомственную комиссию, которая будет расследовать ситуацию. В нее в том числе войдут и эксперты Госинспекции.