Барнаульский "Ашан" закрыли из-за обрушения крыши

"Ашан" в ТРЦ "Галактика" закрыли "по техническим причинам" из-за инцидента с обрушением крыши. Об этом руководство магазина оповестило покупателей табличкой. На месте трудятся рабочие, расчищают территорию от снега.
С 28 декабря "Ашан" будет работать в обычном режиме.
Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту обрушения крыши в ТРЦ "Галактика" (Galaxy). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, мэрии предстоит создать межведомственную комиссию, которая будет расследовать ситуацию. В нее в том числе войдут и эксперты Госинспекции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.