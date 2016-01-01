Барнаульский "Ашан" закрыли из-за обрушения крыши

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Сегодня, 14:32.
Происшествия

"Ашан" в ТРЦ "Галактика" закрыли "по техническим причинам" из-за инцидента с обрушением крыши. Об этом руководство магазина оповестило покупателей табличкой. На месте трудятся рабочие, расчищают территорию от снега.

Покосившиеся буквы "Ашан".
Покосившиеся буквы "Ашан". Фото: Михаил Сухорев в vk.com/barneos22.

С 28 декабря "Ашан" будет работать в обычном режиме.

Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту обрушения крыши в ТРЦ "Галактика" (Galaxy). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, мэрии предстоит создать межведомственную комиссию, которая будет расследовать ситуацию. В нее в том числе войдут и эксперты Госинспекции.

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