Из-за тумана в барнаульском аэропорту задержаны рейсы из Москвы

Так, самолет "Аэрофлота" уже находится на запасном аэродроме в Толмачево. У лайнеров других авиакомпаний статус "летит".

Это следует из информации онлайн-табло расписания барнаульского аэропорта.

Возможно, скоро туман рассеется, и самолеты приземлятся в аэропорту. Следите за обновлениями онлайн-табло.