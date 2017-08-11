Из-за тумана в барнаульском аэропорту задержаны рейсы из Москвы

11 августа самолеты утренних рейсов из Москвы не могут приземлиться на аэродроме Барнаула из-за тумана.
Так, самолет "Аэрофлота" уже находится на запасном аэродроме в Толмачево. У лайнеров других авиакомпаний статус "летит".
Это следует из информации онлайн-табло расписания барнаульского аэропорта.
Возможно, скоро туман рассеется, и самолеты приземлятся в аэропорту. Следите за обновлениями онлайн-табло.
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