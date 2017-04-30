Известный американский режиссер снимает фильм о Путине

Пока о производстве фильма официально не объявлено. В нем будет показано отношения Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост президента РФ в 2000 году. В 2016 году Стоун взял интервью у Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда выступал продюсером фильма "Украина в огне".

Оливер Стоун,

режиссер:

Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать. Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали.

По его словам, съемочная группа встречалась с президентом РФ четыре раза за два года. Стоун отметил, что считает, что они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения РФ, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани войны.

Справка

Оливер Стоун Оливер снял фильмы "Уолл Стрит: Деньги не спят", "Башни-близнецы", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Взвод", "К югу от границы", "Сноуден". В основном он снимает фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.