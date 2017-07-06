На Алтае бывшего офицера полиции осудили за взятки на шесть лет

Установлено, что Сафонов с февраля по май прошлого года систематически получал взятки от граждан через посредников за то, что помогал им успешно сдавать экзамены на права. Как сообщило следствие, осужденный давал своим подчиненным указания выставить в экзаменационные листы заплатившим взятку гражданам положительные оценки за теорию и практику вне зависимости от реальных итогов сдачи экзаменов. Размер мзды варьировался от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от количества экзаменов.

Поймали Сафонова в мае 2016 года сотрудники краевого УФСБ во время передачи взятки через посредника от жительницы Бийска, желавшей получить положительные оценки за экзамены на знание ПДД и навыков вождения. Деньги передавались в служебном помещении.

Как рассказал замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю Виктор Ватутин, Андрей Сафонов помог восстановить водительские удостоверения двум лицам, ранее лишенным прав за совершение административные правонарушения. Эти люди после совершили уголовно наказуемые деяния, повторно катаясь на автомобилях пьяными. А многие из тех, кому за взятки, полученные Сафоновым, выдавались автомобильные права, в последующем привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

Следком направил представление в полицию об аннулировании водительских удостоверений гражданам, получивших с помощью бывшего начальника бийского РЭО права.

Следствием было направлено представление в органы полиции с требованием принять меры к аннулированию водительских удостоверений, выданных гражданам незаконно.

Семеро сотрудников из числа руководства краевого управления МВД, допустивших послабления в контроле за подчиненными, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за служебной деятельностью осужденного.

Самого Сафонова наказали также лишением специального звания. Ему также запрещено на 3 года занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти.