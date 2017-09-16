Как барнаульцы отмечают День города: снимки из соцсетей

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Сегодня, 15:05.
Жизнь

Праздничные гуляниях по поводу сразу двух праздников - Дня города и юбилея края в самом разгаре. Барнаульцы с удовольствием делятся в соцсетях снимками с выставочными композициями, ростовыми куклами и отмечаяются на всех  праздничных площадках.

Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.

Алтайскому краю 80 ЛЕТ .💐Нулевой км,забег 2км😱😤💪

Публикация от Евгения Кремлёва (@kremliovaevgeniia)

С Днем Рождения, любимый город и край!

Публикация от Виталина Лоза (Титова) (@vitalina_loza)

#деньгорода

Публикация от Андрей (@stresingrad)

Вот какие платья сейчас в моде!

Публикация от Татьяна Интуиция (@tatiana_vasilchenko_intuizia)

Вот какие платья сейчас в моде!

Публикация от Татьяна Интуиция (@tatiana_vasilchenko_intuizia)

Ну, поехали! Медведь ждёт! #деньгородаБарнаула2017 на Малотобольской!

Публикация от Svetlana Pantyukhina (@svetaltay)

Я люблю котиков и конфетки😁🐱 #деньгородабарнаул

Публикация от Anna Jatcenko (@simonanya)

День города 🎈🎉🌆 📨 Фотография: @barnaulrussia #barnaulrussia #barnaul #барнаул

Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia)

🌸🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘💐 #flowers #сднемрождениябарнаул

Публикация от Bushtakova Yana (@bushtakovayana)

"День города " Барнаула

Публикация от Marina Barnaul (@marina73955)

Первый гость с Чёрного Континента☕️ #кофебарнаул #кофессобой #кофессобойбарнаул #барнаул22

Публикация от КРЕПКИЙ ЧЁРНЫЙ 🐯 КОФЕ С СОБОЙ (@kch_coffee)

Все самое интересное и необычное этого дня —  в нашей трансляции.

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