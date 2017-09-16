Как барнаульцы отмечают День города: снимки из соцсетей

Праздничные гуляниях по поводу сразу двух праздников - Дня города и юбилея края в самом разгаре. Барнаульцы с удовольствием делятся в соцсетях снимками с выставочными композициями, ростовыми куклами и отмечаяются на всех праздничных площадках.
Все самое интересное и необычное этого дня — в нашей трансляции.
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