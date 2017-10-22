Как на турбазе и в казино снимают комедию "Полный Алтай"

В настоящее время группа работает на турбазе "Деревня Берендеевка" в Шебалинском районе Республики Алтай. По сюжету, герои фильма попадают по сюжету и в казино "Алтай-palace", расположенное в Алтайском крае.

По сюжету на красоты наших гор приехала полюбоваться московская бизнес-леди Ирина Владимировна. Это женщина из породы self made women. Она привыкла руководить, все держать в своих руках. Женщина одна воспитывает дочь Катю, с которой и приехала в горы. Мама и дочка теряются в лесу, где натыкаются на стоянку Дмитрия, университетского ученого и вместе с тем бывалого туриста, с которым путешествует его сына Никиты. Дальше они идут уже вместе – по полям, по рекам, по горам. Они встретят йети, перевернутся в лодке на реке, будут карабкаться в горы, пишет Zolotoslovo.ru.

Фильм, премьера которого состоится уже в 2018 году, длится 1 час 40 минут. В нем, например, парень по прозвищу Стэтхем проиграет "Алтай-palace" последние деньги, а девушка по имени Шакти ищет просветления у алтайского шамана. В общем, фильм о том, как непростые москвичи меняются в горах.

Режиссер "Полного Алтая" — выпускник Голливудской школы кинематографии, оператор-постановщик проектов Discovery и Animal Planet Александр Сюткин.