На премьеру "Матильды" в Барнауле пришли всего 11 человек

Первый сеанс "Матильды" в 9:30 в кинотеатре "Мир" посмотрели 11 человек, включая директора кинотеатра. В соседнем KFС народа было больше. Активистов "за" или "против" вокруг "Мира" не наблюдалось. Премьера прошла в тишине и спокойствии.
Существенную конкуренцию "Матильде" составила отечественная сказка "Последний богатырь", который начинался десятью минутами раньше. Билеты на него покупали активнее, образовалась даже небольшая очередь, зал был полон.
Мужчина у кассы сетовал, что забыл очки, а ведь "Матильда" "такой красивый фильм, ну что ты будешь делать". Одна из зрительниц сказала, что пришла на первый сеанс, чтобы скоротать время, потому что утром ей дали талон к врачу только на час дня.
Две девушки рассказали, что сегодня работают во вторую смену, поэтому это самое удобное время для кино.
Нашлись и настоящие поклонники. "Я больше полугода ждала этот фильм, — говорит Олеся. — Я ждала его еще до того, как Поклонская открыла рот".
Директор кинотеатра Марина Шумкова считает, что страсти по фильму уже утихли. По ее словам, публики в зале на первом сеансе все равно меньше, чем ждали, и меньше, чем обычно приходит в день премьеры.
Справка
Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году. В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.