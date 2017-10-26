На премьеру "Матильды" в Барнауле пришли всего 11 человек

Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премьера фильма "Матильда" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Существенную конкуренцию "Матильде" составила отечественная сказка "Последний богатырь", который начинался десятью минутами раньше. Билеты на него покупали активнее, образовалась даже небольшая очередь, зал был полон.

Мужчина у кассы сетовал, что забыл очки, а ведь "Матильда" "такой красивый фильм, ну что ты будешь делать". Одна из зрительниц сказала, что пришла на первый сеанс, чтобы скоротать время, потому что утром ей дали талон к врачу только на час дня.

Две девушки рассказали, что сегодня работают во вторую смену, поэтому это самое удобное время для кино.

Нашлись и настоящие поклонники. "Я больше полугода ждала этот фильм, — говорит Олеся. — Я ждала его еще до того, как Поклонская открыла рот".

Директор кинотеатра Марина Шумкова считает, что страсти по фильму уже утихли. По ее словам, публики в зале на первом сеансе все равно меньше, чем ждали, и меньше, чем обычно приходит в день премьеры.

Справка

Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году. В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко.