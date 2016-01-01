Ученые выяснили, что на самом деле влияет на настроение человека

Ученые из Великобритании и Испании обнаружили, что на настроение человека влияют микробы микрофлоры кишечника. По их мнению,они управляют концентрацией серотонина (гормоном "хорошего настроения"), и поэтому могут влиять на состояние человека, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал PLoS One.
Серотонин управляет сном и эмоциональными реакциями еловека, отвечает за реакцию на боль, управляет работой сосудов и многих других систем тела, в том числе и пищеварения. Аналоги этого триптамина — ДМТ, мескалин или псилоцибин — являются сильнейшими психотропными наркотиками, длительный прием которых часто ведет к дисбалансу серотонина в организме.
Ученые обнаружили, что концентрация серотонина в теле может меняться в результате активности бактерий в кишечнике, изучая работу рецептора TLR2 — части иммунной системы, которая оповещает организм о присутствии полезных бактерий и защищает организм от патогенных микробов.
Исследователи заметили, что появление микробов в их окрестностях и включение TLR2 приводило, помимо всего прочего, к выделению большого количества белковых сигнальных молекул, которые обычно встречаются в мозге, а не в желудочно-кишечном тракте. Эти молекулы заставляют клетки в продолговатом мозге выделять больше серотонина. Таким образом, появление большого количества определенных микробов в кишечнике может заставить мозг увеличивать или уменьшать концентрацию серотонина в организме, что будет влиять на настроение человека. А это может привести к депрессии.
Полученные результаты ученые планируют проверить это уже в ближайшее время, с помощью экспериментов на мышах и крысах.
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