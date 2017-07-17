Каким будет продуктовый рынок в барнаульском ТРЦ "Европа"

В ТРЦ "Европа" завершили реконструкцию помещения под продуктовый рынок. Уже установлено необходимое торговое оборудование, сообщают барнаульцы на форуме skyscrapercity.com.
Как сообщили altapress.ru в отделе аренды торгового центра, рынок займет 1,2 тыс кв. м. Откроют его 20 июля. С этого дня к работе приступят 80% арендаторов, оставшиеся 20% откроются чуть позже. На рынке можно будет приобрести продукцию алтайских производителей, включая мраморное мясо. Также здесь предложат свои товар "Винотека", "Гурмания", "Крендель", "Карамель", "Форне", "Алтайские закрома" и другие производители.
Продуктовый рынок в "Европе" откроется на месте бывшего магазина "Холидей", который покинул помещение еще весной этого года. Отметим, что первым концепцию продуктового рынка на месте сетевого ритейлера решил попробовать ТРЦ "Весна", запустив рынок "Маймарт".
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