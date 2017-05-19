Карлин назвал дату начала второй волны паводка в Алтайском крае

Вторая волна паводка в Алтайском крае начнется с 25 мая, заявил губернатор Александр Карлин. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
По второй волне мы ожидаем уровни либо близкие к максимальным, либо несколько превышающие максимальные, особые точки в селе Полеводка и поселке Затон в пригороде Барнаула. Может быть превышение даже предельных уровней, не катастрофическое, но будет, и есть трудно предсказуемые факторы — осадки, если они будут, это сделает ситуацию более жесткой, после 25 мая нужно всерьез ждать второй волны.
Ранее altapress.ru сообщал, что максимальные уровни воды в Алтайском крае прогнозируют в третьей декаде мая — начале июня.
"Невозможно предугадать, насколько мощной будет вторая волна паводка. Все будет зависеть от фактической погоды и снегозапасов, которые лежат в горах. В ближайшее время в регион придет похолодание, которое этот процесс может замедлить",— заявил Александр Люцигер, начальник Алтайского ЦГМС.
В Республике Алтай вторая волна паводка уже началась, сообщило региональное управление МЧС. Как 18 мая заявили в ведомстве, в горах интенсивно тают ледники, а во всех водоемах региона поднимается уровень воды.
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