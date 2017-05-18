Фотофакты. В Горном Алтае началась вторая волна паводка

В Республике Алтай началась вторая волна паводка, об этом сообщило региональное управление МЧС. В связи с этим спасатели предупреждают местных жителей и приезжих туристов об опасности отдыха на водоемах республики.
Как 18 мая заявили в ведомстве, в горах интенсивно тают ледники, а во всех водоемах региона поднимается уровень воды. В МЧС просят отдыхающих воздержаться от сплавов по горным рекам, так как это опасно для жизни.
Из обращения республиканского управления МЧС:
Необходимо соблюдать крайнюю осторожность отдыхая, казалось бы, в знакомых местах. Возможны заторы на извилистых участках рек. Быстрым течением Вас может не только унести от берега, но и принести под водой какой-либо предмет (деревья, коряги, камни, возможны металлические предметы), что в свою очередь угрожает вашему безопасному пребыванию, как у воды, так и на воде.
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