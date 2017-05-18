Фотофакты. В Горном Алтае началась вторая волна паводка

Необходимо соблюдать крайнюю осторожность отдыхая, казалось бы, в знакомых местах. Возможны заторы на извилистых участках рек. Быстрым течением Вас может не только унести от берега, но и принести под водой какой-либо предмет (деревья, коряги, камни, возможны металлические предметы), что в свою очередь угрожает вашему безопасному пребыванию, как у воды, так и на воде.