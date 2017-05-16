В алтайских реках растут уровни воды из-за дождей

Из-за дождей в Республике Алтай начали расти уровни воды в реках Алтайского края. Об этом сообщает краевое Минприроды.
Ночью 16 мая по предгорным районам Алтайского края и северу Республики Алтай шли дожди умеренной и сильной интенсивности (выпало от 10 до 23 мм). Дожди на территории Республики Алтай продолжились и в первой половине дня. Эти осадки обеспечили увеличение приточности и, как следствие, рост уровней в верховьях Ануя, Песчаной, Чарыша, на Бие и в нижнем течении Катуни. В совокупности все это приведет к дальнейшему росту уровней в Оби до Барнаула и ниже по течению.
В настоящее время уровни воды в алтайских реках не превышены, до критических отметок еще далеко. На ряде водных объектов фиксируются спады уровней. Гидрологическая ситуация стабильная.
Наиболее вероятный период прохождения паводка — третья декада мая–начало июня.
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