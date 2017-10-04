Карлин пообещал рост зарплат бюджетникам на 10-12%

Александр Карлин спрогнозировал рост доходной части бюджета Алтайского края на 2018 год на уровне 6,6% по сравнению с показателями 2017 года. Регион получит значительную поддержку из федерального бюджета — примерно на 9% больше, пишет "Интерфакс". Речь идет о дотациях на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Это позволит предусмотреть рост зарплаты бюджетникам.
"В настоящее время мы готовим проект бюджета на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годов. Принципиальное отличие этого бюджета от действующего — это то, что мы возвращаемся к трехлетней периодизации. Мы преодолели период кризисной турбулентности в экономике и бюджетной сфере. Исходя из прогнозов социально-экономического развития, мы определяем положительную динамику роста доходов. Пока это 106,6% к уровню бюджета текущего года. При этом по собственным доходам мы намерены прирасти на 5,1% ", — сказал Карлин.
Как сообщает губернатор, заработная плата увеличится на 10–12 процентов к уровню текущего года. Кроме того, региональные власти обещают увеличить финансовую помощь муниципалитетам и проиндексировать социальные выплаты населению.
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