Когда и где в Барнауле заработают открытые бассейны

"Адриатика"

Это первый открытый бассейн, который заработал в городе. Его открыли 23 мая, сообщается в группе в соцсети. На территории пляжа есть бассейны с подогревом, раздевалки, душ, кафе и бар.

Стоимость посещения бассейна для взрослого на весь день — 400 рублей, для ребенка от 200 до 350 рублей. Абонементы на один месяц обойдутся в 3,5 тыс. рублей, два месяца — 6 тыс. рублей, а три месяца — 7,5 тыс. рублей, сообщается на сайте велнес-клуба "Адриатика".

"Обь"

Несколько дней назад летний бассейн на территории комплекса "Обь" (ул. Папанинцев, 96) наполнили водой. Купаться в нем можно будет с 1 июня. На сайте появились цены.

В этом году 45 минут в бассейне для детей до 7 лет — 80 рублей, для школьников до 17 лет — 140 рублей, для взрослых — 170 рублей. Три часа в бассейне для детей до 7 лет — 250 рублей, для школьников — 400 рублей, а для взрослых — 550 рублей.

"Пляж"

Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) заработает 4 июня. Здесь кроме самого водоема есть кабинки для переодевания, душ, площадки для пляжного волейбола, бар.

Стоимость входа на пляж в этом году 500 рублей за весь день. Для детей от 3 лет — 250 рублей, пребывание с 18 до 21 часов — 300 рублей.

"Крыша"

Бар-бассейн "Крыша" находится в ТЦ "Воскресенье" (ул. Мало-Олонская, 28). В заведении рассказали, что бассейн заработает в первых числах июня.

Стоимость входа будет такой же, как и в прошлом году — 400 рублей.

"Аквалэнд"

В этом году бассейн в парке "Изумрудный", который открылся в прошлом году, работать не будет. Новой директор парка Александр Фишер сообщил в интервью ГТРК "Алтай", что бассейн демонтируют.