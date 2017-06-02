Когда и где в Барнауле заработают открытые бассейны

В Барнауле несколько открытых бассейнов, которые начнут работать раньше, чем городские пляжи. Сейчас в краевой столице начинают наполнять водой бассейны и приводить в порядок территории рядом с ними. Altapress.ru узнал, когда барнаульцы смогут искупаться, и сколько это будет стоить.
"Адриатика"
Это первый открытый бассейн, который заработал в городе. Его открыли 23 мая, сообщается в группе в соцсети. На территории пляжа есть бассейны с подогревом, раздевалки, душ, кафе и бар.
Стоимость посещения бассейна для взрослого на весь день — 400 рублей, для ребенка от 200 до 350 рублей.
Абонементы на один месяц обойдутся в 3,5 тыс. рублей, два месяца — 6 тыс. рублей, а три месяца — 7,5 тыс. рублей, сообщается на сайте велнес-клуба "Адриатика".
"Обь"
Несколько дней назад летний бассейн на территории комплекса "Обь" (ул. Папанинцев, 96) наполнили водой. Купаться в нем можно будет с 1 июня. На сайте появились цены.
В этом году 45 минут в бассейне для детей до 7 лет — 80 рублей, для школьников до 17 лет — 140 рублей, для взрослых — 170 рублей.
Три часа в бассейне для детей до 7 лет — 250 рублей, для школьников — 400 рублей, а для взрослых — 550 рублей.
"Пляж"
Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) заработает 4 июня. Здесь кроме самого водоема есть кабинки для переодевания, душ, площадки для пляжного волейбола, бар.
Стоимость входа на пляж в этом году 500 рублей за весь день.
Для детей от 3 лет — 250 рублей, пребывание с 18 до 21 часов — 300 рублей.
"Крыша"
Бар-бассейн "Крыша" находится в ТЦ "Воскресенье" (ул. Мало-Олонская, 28). В заведении рассказали, что бассейн заработает в первых числах июня.
Стоимость входа будет такой же, как и в прошлом году — 400 рублей.
"Аквалэнд"
В этом году бассейн в парке "Изумрудный", который открылся в прошлом году, работать не будет. Новой директор парка Александр Фишер сообщил в интервью ГТРК "Алтай", что бассейн демонтируют.
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