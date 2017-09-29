Коммунальщик-банкрот требует от мэрии Рубцовска сотни миллионов за заниженные тарифы

Занизили на 610 млн

МУП "Рубцовские тепловые сети" (признано банкротом 26 сентября 2016 года) требует от администрации Рубцовска 610,8 млн рублей. Этой суммой конкурсный управляющий оценил размер убытков, причиненных в связи с недополучением доходов из-за разницы в тарифах с 1 января 2009 года по 31 декабря 2015 года.

Другие подробности пока не сообщаются.

Надо сказать, что власти города публично признавали, что тарифы на тепловую энергию в городе занижались искусственно, а низкие тарифы были одной из причин банкротства "Рубцовских тепловых сетей". Но теперь вопрос, удастся ли конкурсному управляющему это представить суду обоснованные аргументы.

Убытки на 163 млн

"Рубцовские теплосети" - не единственное коммунальное предприятие, которое пытается взять деньги с мэрии Рубцовска. Владелец ТЭЦ "Инвестиционно-девелоперская компания" (ИДК) требует от администрации Рубцовска оплатить стоимость потерь тепловой энергии с 1 июля 2015 года по 3 августа 2016-го (то есть до момента передачи сетей структуре "Сибирской генерирующей компании"). В общей сложности 163,256 млн рублей.

Теплосети в Рубцовске принадлежат муниципалитету. Арендовало их вышеупомянутое муниципальное предприятие "Рубцовские тепловые сети". Но договор аренды истек 25 июня 2015 года, и эти сети никому юридически переданы не были. При этом часть энергии, которую ИДК подала в сеть, не дошла до конечных потребителей.

Кто должен возместить эти потери? Муниципалитет, полагал представитель ИДК. Но арбитражный суд края отказал ИДК - ведь по факту МУП "Рубцовские тепловые сети" эти сети эксплуатировало. Но ИДК продолжает судиться в апелляции, иск еще не рассмотрен.

Вообще же, согласно плану внешнего управления ИДК, с рубцовской мэрии планировалось взыскать почти 0,5 млрд рублей. Но план явно не исполняется: на днях внешний управляющий подал заявление в арбитраж заявление о введении на ИДК конкурсного производства.

Дело об 1 млрд.

Между тем, в крае есть опыт взыскания с бюджета недополученных доходов из-за заниженных тарифов. В 2004 году компания "Алтайэнерго" потребовала от Алтайского края (в лице краевого комитета по финансам) выплатить ей 1 млрд рублей. Компании удалось доказать, что тарифы на 2002 год были заниженными.

И "Алтайэнерго" выиграло суд во всех инстанциях, включая Высший арбитражный суд. Компании выдали исполнительный лист на взыскание с администрации злополучного миллиарда. Администрация, правда, отдавать бюджетные деньги энергетикам не спешила. Точка в споре была поставлена в 2011 году, когда арбитражный суд утвердил мировое соглашение между сторонами.

Согласно этому документу администрация до конца 2013 года должна была несколькими траншами перечислить "МРСК Сибири" (в нее вошло "Алтайэнерго") всю сумму. Со своей стороны энергетики обязались за тот же период увеличить на эту же сумму свою инвестпрограмму в Алтайском крае.