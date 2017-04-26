Кредиторы намерены взыскать с мэрии 0,5 миллиарда, чтобы вывести из кризиса ТЭЦ

Кредиторы не согласились

В марте 2016 года владелец Рубцовской ТЭЦ "Инвестиционно-девелоперская компания" (учредитель — "Первая энергетическая компания", Новосибирск) заявил, что намерен вывести станцию из эксплуатации из-за крупных убытков и физического разрушения станции. "Дальнейшие вложения в обеспечение ее эксплуатационной готовности бессмысленны", — заявил тогда Александр Маслич, гендиректор ИДК.

В июне Арбитражный суд Новосибирской области, где зарегистрирована ИДК, возбудил дело о ее банкротстве по заявлению компании "Сэлфин". Однако кредиторы ИДК, судя по материалам суда, не согласились с оценкой перспектив станции ее руководством. Они пришли к выводу, что восстановить ее платежеспособность можно. И в декабре по ходатайству кредиторов арбитраж ввел внешнее управление ИДК на полтора года.

В марте 2017 года кредиторы утвердили план внешнего управления ИДК. Его задача — сохранить основное производство (то есть производство тепловой энергии и горячей воды в Рубцовске) и вывести предприятие из кризисного состояния, сообщается в плане внешнего управления. Для этого необходимо задействовать все резервы и сохранить работоспособность рубцовской ТЭЦ.

Кто эти кредиторы

Достаточно интересен состав кредиторов ИДК. Раньше были сомнения, связана ли эта компания с "РАТМ холдингом" (ее экс-владельцем и бывшим собственником тракторного завода). Из материалов дела следует, что холдинг действительно имел отношение к ИДК: он предоставлял ей займы.

Среди кредиторов значатся: президент холдинга Эдуард Таран (он предоставил компании займы на 271,5 млн рублей), учредитель ИДК "Первая энергетическая компания" (226,8 млн рублей) и фирма "Инвест Плюс" (114,5 млн). Учредителями последней, по данным ЕГРЮЛ, тоже является "РАТМ холдинг" и сам Эдуард Таран.

В сумме на эти три компании приходится почти половина долгов ИДК. Ее общий долг кредиторам (включенным в реестр или заявленным в суде) составляет 748 млн рублей, долг этой тройке — 612 млн. В то же время "Рубцовскому водоканалу" ИДК должна 40 млн, администрации города — около 13 млн.

И вот, согласно плану внешнего управления, в ходе этой процедуры ИДК намерена взыскать с рубцовской мэрии почти 0,5 млрд рублей, что составляет около 35% доходной части бюджета города на 2017 год (1,35 млрд рублей).

Фигура умолчания

Между тем, в Рубцовске была обновлена схема теплоснабжения на 2017-2032 годы (утверждена в сентября 2016 года), которая вообще не предусматривает подачу тепла от ТЭЦ. В городе должен остаться только один теплоисточник — муниципальная Южная тепловая станция.

По данным altapress.ru, ТЭЦ будет работать зимой 2017-2018 годов, а после этого ее уже исключат их схемы. Причем нынешний арендатор теплосетей и Южной станции уже приступил к реализации плана: строит перемычку между двумя изолированными сетями - той, которая шла от ТЭЦ, и второй, идущей от Южной станции.

Но эти факты план внешнего управления обходит стороной. ИДК намерена в суде привлечь администрацию Рубцовска к субсидиарной ответственности по долгам МУП "Рубцовские тепловые сети". Это предприятие должно собственнику ТЭЦ 322,8 млн рублей. Эту сумму внешний управляющий и хочет взыскать с мэрии.

Кредиторы полагают, что имеют на это право, и ссылаются, в частности, на "Соглашение об условиях организации теплоснабжения и горячего водоснабжения в Рубцовске" (от 30 мая 2014 года).

Документ предусматривает: администрация Рубцовска "осуществляет принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, принятых по данному соглашению".

Из этого и сделан вывод, что администрация несет субсидиарную ответственность по долгам МУП "Рубцовске тепловые сети".

Кроме того, ИДК намерена взыскать с мэрии еще 161 млн рублей за потери тепловой энергии в сетях, находящихся в муниципальной собственности. Отсутствие компенсации потерь теплоносителя было одной из причин убытков, констатирует план внешнего управления. Кредиторы полагают, что имеют основания обращаться с этим требованием к администрации Рубцовска и ссылаются на это же соглашение и ряд нормативных актов.

Еще 16,9 млн рублей составляют потери уже за время аренды местных теплосетей "Барнаульской тепломагистральной компанией". Таким образом кредиторы рассчитывают вернуть в ИДК около 0,5 млрд рублей.

Среди других мер оздоровления — взыскание "дебиторки", небольшое сокращение персонала (34 человека, включая службы сбыта, так как в ней уже нет необходимости), продажа части имущества. Кроме того, ИДК намерена заключить со своим учредителем и кредитором "Первая энергетическая компания" мировое соглашение на часть "кредиторки" с тем, чтобы погасить ее после завершения внешнего управления.

Дело затягивается

На выполнение плана у кредиторов не так много времени: внешнее управление ввели в декабре 2016 года, четыре месяца уже прошло. Судебное разбирательство о взыскании с мэрии 161 млн рублей уже идет, но находится в начальной стадии. Заявление о взыскании 322 млн в картотеке арбитража пока не видно.

Кроме того, ИДК ведет разбирательства с "Барнаульской тепломагистральной компанией": требует взыскать с нее компенсацию потерь в сетях на 119 млн рублей. Но к рассмотрению сути дела стороны еще только приступают.

Справка

В Рубцовске тепловые сети и Южная тепловая станция переданы были в аренду структуре "Сибирской генерирующей компании" в августе 2016 года. Представители компании заявили, что намерены в дальнейшем заключить концессионное соглашение на 15 лет. Соглашение выставлено на торги, итоги будут подведены 18 мая. Проектом концессионного соглашения существование ТЭЦ тоже не предусмотрено.

Актуализированная схема теплоснабжения Рубцовска на 2017-2032 годы была утверждена 15 сентября 2016 года. Она предусматривает теплоснабжение города только от одного источника — Южной тепловой станции, которая будет расширена за счет установки двух дополнительных котлов, а в дальнейшем еще и турбины для выработки электричества.