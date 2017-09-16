Концерт "Корней" в Барнауле перенесли

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Справка

Группа "Корни" — выходцы из первой "Фабрики звезд".

В 2002 году, после финального концерта выпускников "Фабрики" в Олимпийском, вся Россия влюбилась в хиты молодых исполнителей. Хит "Я теряю корни" Паша Артемьев написал еще задолго до того, как попал на "Фабрику звезд", и постоянно ее напевал в "Звездном доме".

Жители Барнула услышат группу в новом варианте: Паша Артемьев и Александр Асташенок решили покинуть коллектив после восьми лет частых гастролей, а на их место пришел Дмитрий Пакуличев. Дмитрий 13 сентября праздновал 32-летие, и стоит отметить, что он самый молодой исполнитель в группе. Алексей Кабанов и Александр Бердников остались в коллективе со дня основания.

Как сообщает официальная группа Вконтакте, на следующий день после выступления в Барнауле ребята дают концерт в "Crocus City Hall", мы сможем увидеть их выступление в прямом эфире на сайте канала "Жара".