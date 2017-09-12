"Косарецкий повелся на провокации": в Барнауле координатора штаба Навального отстранили от работы

Артем Косарецкий. Фото: facebook.com. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul. Кубы Навального в Барнауле. Фото: facebook.com/teamnavalny.barnaul.

Как заявил Волков, временным исполняющим обязанности барнаульского координатора штаба Навального назначена заместитель Косарецкого — Ольга Фотиева. Она, в свою очередь, прокомментировала altapress.ru, что решила уволиться из штаба вслед за Артемом.

Леонид Волков сообщил, что в Барнаульском штабе в июле сложился конфликт между небольшой группой волонтеров и Косарецким.

Леонид Волков,

руководитель предвыборного штаба Навального:

В августе мы провели большой опрос волонтеров, чтобы понять их оценку качества работы координаторов. В ряде регионов по итогам этого опроса мы приняли кадровые решения. Но в Барнауле работа координатора была оценена волонтерами высоко. То есть мы увидели, что нет никакого масштабного "раскола", просто Артем Косарецкий не нашел общий язык с небольшой группой волонтеров во главе с бывшим юристом барнаульского штаба.

Но группа недовольных Косарецким, по словам руководителя штаба, "стали заваливать федеральный штаб обращениями, устраивать настоящие спам-атаки на наши эфиры и паблики". В конце концов эта группа записала коллективное обращение к руководству штаба Навального.

Леонид Волков,

руководитель предвыборного штаба Навального:

с бот-аккаунтов в субботу было "посеяно" во все паблики, каналы и чаты кампании. Не счесть, сколько человеко-часов (дней, месяцев) волонтеров было потрачено на обсуждения и дискуссии этого видео. Немедленно это видео было подхвачено ольгинской фабрикой, за небольшие деньги выведено в топ Youtube. Теперь уже сотни волонтеров и сторонников, не имеющих никакого отношения к конфликту в Барнауле, оказались вовлеченными в ситуацию и стали обращаться к федеральному штабу.

Как считает Волков, это была агрессивная и скоординированная атака на Артема Косарецкого, чтобы тот сорвался. И Артем срывался. История, считает Волков, была подхвачена оппонентами штаба Навального, потому что "она явно им на руку ". А создавшие эту ситуацию волонтеры не могли не знать, во что это выльется.

Леонид Волков,

руководитель предвыборного штаба Навального:

Артем повелся на провокации. Это тоже (печальный) факт. Вдвойне печальный, потому что барнаульский штаб у нас был на очень хорошем счету, добивался отличных показателей в своей работе. <...>Поэтому сегодня я принял очень тяжелое решение о том, что штабу в Барнауле нужна перезагрузка. Мы очень благодарны Артему за его героическую работу. Но в интересах кампании в целом, ради достижения тех целей, которые мы перед собой ставим и тех ценностей, на которые она ориентируется, для разрешения возникшей ситуации сейчас в Барнауле нужен новый координатор.

Напомним, что Алексея Навального облили зеленкой в марте 2017 года на открытии штаба в Барнауле. Именно Артем Косарецкий был координатором этого штаба с самого начала. В начале августа Артема Косарецкого задерживали полицейские по обвинению в неповиновении во время проведении пикета-куба (в таких пикетах принимали участие и те самые недовольные волонтеры, из-за которых Косарецкий был лишен своей должности в штабе Навального). А 26 июня на Артема напали двое. В то утро Косарецкий он шел к администрации города, чтобы подать уведомление о проведении акции. Один из нападавших полоснул Косарецкому ножом по локтевому сгибу руки: рану пришлось зашивать.