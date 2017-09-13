"Ничего общего с правосудием". Суд вынес решение по жалобе барнаульца, наказанного за митинг

Станислав Андрейчук был привлечен к административной ответственности через три месяца после того, как он побывал на митинге 8 апреля.

Митингов в тот день и в том месте — на площади Свободы в Барнауле — было два: антитеррористический (санкционированный) и антикоррупционный (несогласованный).

Сам правозащитник утверждает: шел на санкционированный митинг понаблюдать. Но за заграждение не попал, и наблюдал за антикоррупционным. Тем не менее ему в вину вменялось не только участие в несанкционированной акции, но и то, что он мешал движению транспортных средств, выйдя на проезжую часть.

19 июля Центральный райсуд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации (либо проведения) собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 6 статьи 20.2 КоАП). Штраф — 10 тыс. рублей.

А 12 сентября судья Алтайского краевого суда Евгений Зацепин вынес решение по жалобе общественника.

Мнение полиции

По мнению полиции, Андрейчук не только участвовал в несанкционированном митинге и препятствовал движению транспортных средств, но и не подчинился ее законным требованиям прекратить нарушение. И он не мог не слышать эти требования — ведь они заявили об этом через громкоговоритель. Правонарушение он совершил в определенное время: с 12-03 до 12-15 (8 апреля).

Мнение защиты

Однако защитник Андрей Безруков, руководитель юридической компании "Безруков и партнеры", настаивал: нет доказательств, что Андрейчук находился в этом месте именно в это время, что он мешал проезду и слышал требования полиции (ведь на площади тогда шел санкционированный и весьма "громкий" митинг).

Безруков полагал, что общественник не участвовал в митинге, а присутствовал на нем: лозунгов не выдвигал, плакатов не держал, резолюций не зачитывал, мнение не выражал — он лишь наблюдал. А это разные вещи.

Андрей Безруков,

руководитель юридической компании "Безруков и партнеры":

Сотрудник полиции не смог пояснить, как он отличает присутствие от участия.

Свидетели

Суд первой инстанции отказался удовлетворить все ходатайства Безрукова, в том числе о вызове свидетелей — их показания были, по мнению юриста, противоречивыми. И в краевом суде Безруков вновь заявил эти же ходатайства. Судья отчасти пошел ему навстречу и согласился заслушать нескольких свидетелей, что и было сделано 12 сентября.

Свидетели так и не смогли с полной уверенностью сказать, был ли Андрейчук на акции именно с 12-03 до 12-15. Замначальника отдела полиции по Центральному району Иван Ельчищев, присутствовавший на митинге, честно признался: "Я время не засекал".

Выходил ли Андрейчук на автодорогу? Его там видели, сказали свидетели. Однако на вопрос, был ли он на проезжей части тогда, когда полиция уже перегородила въезд машинам, или раньше (когда он мог мешать машинам), Ельчищев тоже затруднился ответить.

По словам защитника, кроме Андрейчука в той же толпе находились вице-губернатор Виталий Снесарь и несколько сотрудников мэрии Барнаула. И даже попросил приобщить к делу их фотографию, сделанную в тот день другим общественником Константином Емешиным. "Это что доказывает? Что они тоже нарушители?" — поинтересовался судья. Фотографию к делу он все же приобщил.

Вердикт

И все же судья оставил в силе решение Центрального райсуда. Андрейчук на несанкционированной акции присутствовал, на проезжую часть выходил. Значит, административное правонарушение он все же совершил. Решение судья зачитал по бумаге сразу после того, как заслушал свидетелей и защитника.

Андрей Безруков,

руководитель юридической компании "Безруков и партнеры":

К большому сожалению, ни рассмотрение дела в суде первой инстанции, ни рассмотрение дела во второй не имеют ничего общего с правосудием. Как может суд второй инстанции, рассматривая дело почти три часа, допросив четырех свидетелей, и после заслушивания позиции защиты, не удаляясь в совещательную комнату, сразу огласить полный текст решения об отказе в удовлетворении жалобы, где анализируются все доказательства и даже допросы свидетелей?! Видимо лишь заранее подготовив текст решения, ещё до рассмотрения дела по существу...первый раз вижу такое за 12 лет практики.

Станислав Андрейчук намерен обжаловать и это решение.