"Миллион нарушений": суд в Барнауле вынес решение по делу Андрейчука

Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей Станислава Андрейчука, руководителя Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл–Р" и члена Совета движения "Голос". Об этом общественник рассказал altapress.ru. Административное наказание ему вынесли в связи с участием в несанкционированной акции более трех месяцев назад. Андрейчук намерен обжаловать решение и готов дойти до Европейского суда по правам человека.
Станислав Андрейчук рассказал, что сотрудники полиции пришли к нему в офис 19 июля ориентировочно в 11-11.30 утра. Повестку ему не предъявили — просто пригласили проехать в отделение полиции, от чего он не счел возможным отказаться. В Центральном отделении полиции составили протокол о его участии в несанкционированной акции 8 апреля.
Андрейчук рассказал, что выступал как свидетель на суде в защиту Виктора Рау и Олега Боронина - участников той, апрельской, акции. По-видимому, поэтому полиция и пришла к выводу, что и он бы ее участником.
После составления протокола общественника препроводили в суд, где он заявил ходатайство об отложении заседания — для того, чтобы найти адвоката и свидетелей. Суд дал на это 20 минут. Представлять интересы предпринимателя согласился Андрей Безруков, руководитель юридической компании "Безруков и партнеры".
В дальнейшем удалось отложить заседание еще и на время ознакомления с документами — на это суд дал полтора часа.
Станислав Андрейчук,
руководитель Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Р":
В ходе суда мы заявили 12 ходатайств, все кроме одного были судьей отклонены. Лишь одно из них - о вызове свидетеля - суд принял. Вероятно, потому, что свидетель-полицейский присутствовал в зале. Но пояснения он дал совершенно невнятные. В целом на суде был миллион процессуальных нарушений.
Например, в заявлениях граждан, которые жаловались на то, что акция им мешала, было указано время, в которое меня не было на площади. Суду была предоставлена видеозапись акции, но дата, когда она была сделана, неизвестна. Файл с видеозаписью был создан 29 июня.
Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу и дойдем до Европейского суда по правам человека.
Суд вынес решение о назначении Андрейчуку административного наказания в виде штрафа в 10 тыс. рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 6 статьи 20.2 КоАП).
Независимый политик Владимир Рыжков рассказал altapress.ru, что проинформировал о событии председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, и тот уже дал поручение аппарату совета разобраться в ситуации.
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