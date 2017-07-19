"Миллион нарушений": суд в Барнауле вынес решение по делу Андрейчука

Станислав Андрейчук рассказал, что сотрудники полиции пришли к нему в офис 19 июля ориентировочно в 11-11.30 утра. Повестку ему не предъявили — просто пригласили проехать в отделение полиции, от чего он не счел возможным отказаться. В Центральном отделении полиции составили протокол о его участии в несанкционированной акции 8 апреля.

Андрейчук рассказал, что выступал как свидетель на суде в защиту Виктора Рау и Олега Боронина - участников той, апрельской, акции. По-видимому, поэтому полиция и пришла к выводу, что и он бы ее участником.

После составления протокола общественника препроводили в суд, где он заявил ходатайство об отложении заседания — для того, чтобы найти адвоката и свидетелей. Суд дал на это 20 минут. Представлять интересы предпринимателя согласился Андрей Безруков, руководитель юридической компании "Безруков и партнеры".

В дальнейшем удалось отложить заседание еще и на время ознакомления с документами — на это суд дал полтора часа.

Станислав Андрейчук,

руководитель Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Р":

В ходе суда мы заявили 12 ходатайств, все кроме одного были судьей отклонены. Лишь одно из них - о вызове свидетеля - суд принял. Вероятно, потому, что свидетель-полицейский присутствовал в зале. Но пояснения он дал совершенно невнятные. В целом на суде был миллион процессуальных нарушений. Например, в заявлениях граждан, которые жаловались на то, что акция им мешала, было указано время, в которое меня не было на площади. Суду была предоставлена видеозапись акции, но дата, когда она была сделана, неизвестна. Файл с видеозаписью был создан 29 июня. Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу и дойдем до Европейского суда по правам человека.

Суд вынес решение о назначении Андрейчуку административного наказания в виде штрафа в 10 тыс. рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 6 статьи 20.2 КоАП).

Независимый политик Владимир Рыжков рассказал altapress.ru, что проинформировал о событии председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, и тот уже дал поручение аппарату совета разобраться в ситуации.