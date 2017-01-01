Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек

"В крестном ходе приняли участие около 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", — рассказал собеседник агентства.

По завершении крестного хода свою акцию начали противники передачи собора РПЦ.

В прошлое воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около 1,5 тыс. человек. Затем в тот день вокруг собора выстроились протестующие против его передачи Церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (Партия Роста).

Напомним о том, что Исаакиевский собор будет передан церкви, объявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Этого РПЦ добивалась несколько лет. В РПЦ при этом заверили, что музейные функции собора будут сохранены. Полтавченко уточнил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви. Между тем в РПЦ заявили, что рассчитывают на субсидии на содержание объекта.