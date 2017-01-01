Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек

8 тысяч человек вышли в воскресенье на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В крестном ходе приняли участие около 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", — рассказал собеседник агентства.
По завершении крестного хода свою акцию начали противники передачи собора РПЦ.
В прошлое воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около 1,5 тыс. человек. Затем в тот день вокруг собора выстроились протестующие против его передачи Церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (Партия Роста).
Напомним о том, что Исаакиевский собор будет передан церкви, объявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Этого РПЦ добивалась несколько лет. В РПЦ при этом заверили, что музейные функции собора будут сохранены. Полтавченко уточнил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви. Между тем в РПЦ заявили, что рассчитывают на субсидии на содержание объекта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.