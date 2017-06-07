Кудрин предлагает уволить треть госслужащих

Положения соответствующего проекта Центра стратегических разработок попали в распоряжение газеты "Коммерсантъ". Согласно этому документы, число госслужащих к 2024 году должно снизиться с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6 (то есть примерно на треть). Доля расходов на обеспечение работы госаппарата в общих государственных расходах упадет с 2,5% до 1,74%. А уровень цифровизации процессов в госуправлении, наоборот, возрастет — с 5-10% до 50%.

Также проект предполагает снижение стоимости госуправления с 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.

Программа предлагает централизовать управление госкадрами в Федеральном кадровом агентстве. Госслужба при этом станет "смешанной", в ней предполагается ввести срочные контракты. Ожидается, что это поможет повысить уровень престижности государственной службы для населения, пишет ura.ru.