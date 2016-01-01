"Куркума" съедет из барнаульской "Родины". Судьба кинотеатра неизвестна

31 декабря станет последним днём работы ресторана восточной кухни "Куркума" в здании кинотеатра "Родина" (проспект Ленина, 19), об этом altapress.ru сообщили официальные представители ресторана. По их словам, заведение нерентабельно. О том, где будет находится "Куркума" и сохранится ли этот формат, — пока не комментируется.
Сообщение о закрытии ресторана, а также самого кинотеатра, появилось накануне в ряде барнаульских СМИ со ссылкой на неназванные источники. В сети "Киномир" altapress.ru сообщили, что им пока нечего комментировать по поводу судьбы кинотеатра в здании на Ленина,19.
Напомним, что обсуждение о закрытии кинотеатра по этому адресу велось в мэрии Барнаула еще весной 2016 года. Тогда выдвигалась версия о размещении в "Родине" Барнаульского планетария, который, в свою очередь, по закону о передаче собственности религиозным организациям, подписанному Дмитрием Медведевым еще в 2010 году, должен освободить здание бывшей Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудном".
Altapress.ru обратился 26 декабря к директору планетария Павлу Ягодкину прокомментировать возможность переезда руководимого им учреждения на Ленина, 19. Г-н Ягодкин сказал, что это всё пока на уровне разговоров, никаких конкретных предложений ему не поступало. Однако, как и в марте, директор планетария подтвердил, что для этого культурно-образовательного учреждения подходят параметры данного кинотеатра.
Весной Павел Ягодкин сообщал, что высота купола планетария — 11 метров, в "Родине" потолок соответствует всем требованиям. Если переезд планетария в данное здание осуществится, то на площадях кинотеатра планируют разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений, Музей космонавтики им. Г.С. Титова, учебные помещения для детских кружков. Возможна установка обсерватории для проведения сезонных астрономических наблюдений. Два зрительных зала "Родины" можно будет объединить и создать демонстрационный зал планетария на 130 зрительных мест.
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