Кузнецова планирует бороться с попрошайками, которые зарабатывают на "больных детях"

Омбудсмен лично общалась на улицах с "заплаканными женщины", чьи дети якобы болеют. Но они отказывались давать контакты врача или клиники. Как оказалось, мошенники ездили с одной и той же историей по разным регионам.

Кузнецова считает, что решить эту проблему можно с помощью законодательства и информирования соответствующих органов. По ее словам, в ближайшее время будут подготовлены некоторые предложения по борьбе с этой проблемой.

Анна Кузнецова призвала искоренять попрошайничество, потому что оно вредит детям, которые используются взрослыми в корыстных целях.