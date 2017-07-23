Кузнецова планирует бороться с попрошайками, которые зарабатывают на "больных детях"

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что намерена предложить меры по борьбе с мошенниками, которые собирают на улицах деньги на лечение якобы больных детей. По ее мнению, их действия подрывают доверие к благотворительности, пишет "Российская газета". Об этом детский омбудсмен сообщила в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.
Омбудсмен лично общалась на улицах с "заплаканными женщины", чьи дети якобы болеют. Но они отказывались давать контакты врача или клиники. Как оказалось, мошенники ездили с одной и той же историей по разным регионам.
Кузнецова считает, что решить эту проблему можно с помощью законодательства и информирования соответствующих органов. По ее словам, в ближайшее время будут подготовлены некоторые предложения по борьбе с этой проблемой.
Анна Кузнецова призвала искоренять попрошайничество, потому что оно вредит детям, которые используются взрослыми в корыстных целях.
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