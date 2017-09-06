Лавров заявил, что Россия подает в суд на США

По словам Лаврова, захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Как рассказали в российском МИДе, "министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона".

Однако ранее официальный представитель госдепартамента сказал, что действия его сотрудников при осмотре российской дипсобственности были законными. При этом термин "обыск" не употреблялся. В Госдепе уточнили, что осмотр дипсобственности провели после ее закрытия. В Госдепе добавили, что "инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения". Сообщения о том, что официальные лица США взламывали двери дипломатических зданий РФ и сотрудники ФБР обыскивали помещения в Госдепе опровергли.