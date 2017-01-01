Лавров заявил, что российских дипломатов пытаются вербовать во многих странах

Российские дипломаты сталкиваются с попытками вербовки зарубежными спецслужбами как в США, так и в других странах. Иностранные спецслужбы порой прибегают к шантажу и угрозам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, сотрудникам отечественных дипломатических представительств "часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке", как в случае с масштабной высылкой из США.
"Но такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах — не только в Соединенных Штатах", — сказал Лавров в интервью "Известиям".
Министр отметил, что МИД занимается улучшением работы "службы дежурных комендантов, костяк которой составляют кадровые пограничники" после убийства турецкого посла. "В некоторых странах с высокой степенью риска с согласия местных властей работают бойцы российских спецподразделений. Во многих государствах прибегаем к услугам местных частных охранных предприятий", — добавил Лавров.
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