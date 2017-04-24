"Магнит" предупредил, что в Барнауле цена товара на витрине и в чеке может отличаться

В тексте объявления сказано: "По техническим причинам цена на товар в торговом зале может не соответствовать с ценой на кассе. При возникновении вопроса по расхождению цен, просьба обратиться к администратору магазина. При расхождение в цене вам вернут разницу. Извините за доставленные неудобства. Администрация". (Орфография и пунктуация текста сохранены).

Читатель altapress.ru рассказал, что до того, как в "Магните" на Взлетной, 16 появилось это объявление, на замечания покупателей продавцы отвечали, что "не успели поменять ценники". Они предлагали оплатить товар по цене в чеке или отказаться от него.

"Роспотребнадзор" пояснил, что если цена товара в чеке отличается от той, что указана на витрине, покупатель может потребовать продать его по меньшей цене. Отметим, что в этом случае убыток ритейлеру компенсируют продавцы, в чьи обязанности входит замена ценников на витрине.

Справка

Вопрос регулируется постановлением правительства РФ №55. В пункте 16 говорится, что потребителю нужно предоставить достоверную информацию об оказываемых услугах и ценах на них. Также закон "О защите прав потребителей" обязал продавца своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.