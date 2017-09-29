Масштаб вырубок в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета

Рубки в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. Фото: Евгений Кучинев vk.com/urbanstalker. Рубки в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. Фото: Евгений Кучинев vk.com/urbanstalker. Рубки в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. Фото: Евгений Кучинев vk.com/urbanstalker. Рубки в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. Фото: Евгений Кучинев vk.com/urbanstalker. Карта рубок в парке "Изумрудном". Фото: Евгений Кучинев vk.com/urbanstalker. Часть деревьев в парке "Изумрудный" действительно сгнила. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org.

Евгений Кучинев,

блогер:

Оказалось, что масштабы вырубок и правда серьёзные — покрытую растительностью площадь парка проредили почти на половину. Это отчётливо видно на первых двух снимках. В одном кадре практически полностью схвачен периметр парка и площадь участка, подвергшегося вырубке, оценить не сложно. Больший интерес вызывают следующие два кадра. В частности там отчётливо видно, что в юго-восточном углу парка расчищен прямоугольный периметр. Наводит на мысли - а не готовится ли очередная стройплощадка? Примеров полно — строительство жилого дома в парке на Потоке, который изначально подавался общественности как соцобъект. Или снос к/т Первомайский ради строительства детского досугового центра — что там в итоге построили? Разумеется, торговый центр! То, что строительство может начаться в ущерб площади парка это только пол беды. Не стоит забывать, что парк частично расположен на месте бывшего кладбища и тот расчищенный периметр без сомнений находится на месте бывших могил. Точно так же были построены жилой дом на Путиловской, 20 и 20г, здание Сбербанка и до сих пор строится ледовый дворец. В котловане последнего я лично видел разбросанные человеческие кости и черепа.

Евгений пишет, что он не владеет точной информацией по тому, что же на самом деле хочет сделать в парке новый арендатор, но, как считает блогер, "практика показывает - подобные манипуляции с городскими рекреационными зонами неслучайны".

Что говорит арендатор

Ранее директор компании "Лидер" (арендатора парка) Владимир Фишер рассказал altapress.ru, что на площади, составляющей примерно три четверти "Изумрудного", прошла выборочная санитарная рубка. В первую очередь валили деревья на той части, которая идет вдоль пр. Комсомольского. Дальнейшие работы в этой части парка будут вести после консультаций с "Институтом садоводства имени Лисавенко", и не в этом году, а в будущем: "В этом году просто не успеем", сказал Фишер.

А вот на участке справа от планетария (на четвертом фото Евгения Кучинева это место отмечено красным прямоугольником), как заявил директор "Лидера", все деревья были в аварийном состоянии. На вопрос, была ли согласована с властями города эта вырубка (проект развития парка еще не утвержден), он ответил: "Можно сказать, у нас все согласовано".

Владимир Фишер также заверил нашу редакцию, что ни эту, ни какую-либо другую часть парка не собираются отдавать под строительство. А на территории справа от планетария, по словам арендатора, со временем будет прогулочная зона.

Напомним, что мэр Барнаула Сергей Дугин побывал с инспекцией в "Изумрудном" еще месяц назад. Тогда глава администрации города заявил, что парк сохранит статус зоны для семейного отдыха. "Эта прекрасная площадка воссоздается исключительно для отдыха и развлечения горожан", — сказал он. И пообещал, что здесь построят сцену, детский городок и зоны общепита. А на месте старого пруда появится бассейн.

Как выглядел "Изумрудный" с высоты птичьего полета до рубок