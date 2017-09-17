Матвиенко рассказала, как улучшаются отношения России и Молдавии

Отношения России и Молдавии становятся лучше благодаря позиции президента республики Игоря Додона. Об этом на встрече с президентом в Ашхабаде спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Российская газета".
"Есть тенденция к улучшению отношений, это огромная ваша заслуга, президента, который выполняет обещания, данные народу Молдавии, расширять и налаживать отношения с Россией", - сказала она.
За последние месяцы правительство Молдавии совершило несколько недружественных шагов в отношении России, в том числе запретила въезд на территорию страны вице-премьеру, сопредседателю межправкомиссии и спецпредставителю президента по Приднестровью Дмитрию Рогозину. При этом, по словам Матвиенко, в Москве не драматизируют ситуацию, а российский народ с большим уважением относится к молдавскому.
В свою очередь Додон выразил благодарность российской стороны за решения, которые позволили увеличить экспорт в Россию молдавской продукции. Он сообщил на своей странице в Facebook, что пригласил Валентину Матвиенко совершить визит в Молдавию в следующем году, пишет "Московский комсомолец".
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